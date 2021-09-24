Украина

Голкипер Динамо стал лучшим вратарем прошлого сезона УПЛ.

Перед поединком за Суперкубок Украины, в котором донецкий Шахтер одержал разгромную победу над киевским Динамо, вратарь "бело-синих" Георгий Бущан получил награду лучшему голкиперу прошлого сезона УПЛ совместно с Анатолием Трубиным из стана "горняков".

27-летний украинец поделился эмоциями от врученной ему награды.

"Для меня большая честь быть одним из лучших. Спасибо всем за поддержку. Но всего этого не было бы без команды, которая помогала оставлять ворота в неприкосновенности.

Особенно, очень приятно получить награду от такого выдающейся для меня человека, как Александр Шовковский", — написал Бущан в своем Instagram.

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