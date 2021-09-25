Украина

Football.ua представляет анонс 9-го тура УПЛ между Александрией и Мариуполем.

Девятый тур украинской Премьер-лиги начнет свою субботнюю часть поединком в Александрии, где местный одноименный клуб будет совершать третью кряду попытку отойти от поражения действующему чемпиону страны, а его соперник в лице Мариуполя постарается лишь во второй раз в сезоне добыть победу.

Александрия — Мариуполь

Суббота, 25 сентября, 14:00. Арена Львов, Львов. Денис Шурман (Киевская обл.) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Прошлый тур для подопечных Юрия Гуры получился достаточно горячим по уровню накала страстей, которые разгорелись на поле НСК Олимпийский в их матче против киевского Динамо. Достаточно тяжелая игра против действующего чемпиона страны имела все шансы завершиться для "полиграфов" одним набранным баллом, но ошибочные действия Сергея Рыбалки в собственной штрафной уже в компенсированное время перечеркнули и эту возможность. Это уже через несколько дней опытный новичок команды внесет своей вклад в кубковый успех в матче против первого в истории чемпиона Украины, симферопольской Таврии (3:1), однако непосредственно на внутренней арене бравый ход Александрии был резко остановлен.

Восстановить темп в матче против команды, которая лишь за тур до этого добыла свою первую победу, кажется делом не таким уж и сложным. Однако, одна из особенностей коллектива Остапа Маркевича — возраст исполнителей, играет одновременно и на руку соперникам, и против них, в силу непредсказуемости своих последствий. Игру против донецкого Шахтера в качестве примера рассматривать не имеет смысла — там играл, дай Бог, Мариуполь-3, исходя из доступного для наставника кадрового набора. Поэтому, как мы уже успели привыкнуть, главный вопрос вечера будет состоять в том, а смогут ли "приазовцы" вновь укротить свой пылкий характер, как это было против Колоса (3:1) и Волыни в Кубке Украины несколькими днями ранее?

История противостояний:

Всего матчей: 24 (8 побед Александрия, 6 ничьих, 10 побед Мариуполя);

На поле Александрии: 12 матчей (7 побед Александрии, 3 ничьих, 2 победы Мариуполя);

Разница забитых и пропущенных голов: 30-34 в пользу Мариуполя;

Самый результативный матч: победы Александрии 3:2 (1962) и 4:1 (2020), победа Мариуполя 4:1 (2008).