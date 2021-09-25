Украина
25 сентября 2021, 15:58
Александрия дожала Мариуполь
Юрий Гура переиграл Остапа Маркевича с помощью ротации по ходу второго тайма.
Александрия — Мариуполь, фото УПЛ
25 сентября 2021, 15:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Александрия — Мариуполь 2:1
Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 88 — Спировски, 25
Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк (Рыбалка, 88), Ковалец — Одарюк (Демченко, 88), Гринь (Спинелли, 46), Третьяков (Кожушко, 77).
Мариуполь: Кудрик — Меличенко (Холод, 84), Босанчыч, Мампасси, Стасюк — Чех — Кащук (Свитюха, 46), Мишнев, Спировски (Шостак, 46), Топалов (Драмбаев, 74) — Кулаков (Вьюнник, 74).
Предупреждения: Мельник, Дрышлюк — Чех, Босанчыч.