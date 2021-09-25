Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и ровенский Верес.

Череда субботних матчей украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Киеве, где донецкий Шахтер будет принимать ровенский Верес.

Роберто Де Дзерби, после победы над киевским Динамо (3:0), решил полностью изменить стартовый состав команды, оставив в игре лишь Пятова и Марлоса.

От Юрия Вирта мы видим уже какой тур подряд стабильность в стартовом составе, за исключением Шестакова, который вынужденно заменил дисквалифицированного Сергийчука.

Шахтер: Пятов — Конопля, Кривцов, Витао, Корниенко — Бондаренко, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Соломон — Сикан.

Запасные: Трубин, Додо, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Майкон, Мудрик, Педриньо, Траоре.



Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец, Кучеров — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Шестаков.