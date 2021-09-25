Череда субботних матчей украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Киеве, где донецкий Шахтер будет принимать ровенский Верес.

Роберто Де Дзерби, после победы над киевским Динамо (3:0), решил полностью изменить стартовый состав команды, оставив в игре лишь Пятова и Марлоса.

От Юрия Вирта мы видим уже какой тур подряд стабильность в стартовом составе, за исключением Шестакова, который вынужденно заменил дисквалифицированного Сергийчука.

Шахтер: Пятов — Конопля, Кривцов, Витао, Корниенко — Бондаренко, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Соломон — Сикан.

Запасные: Трубин, Додо, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Майкон, Мудрик, Педриньо, Траоре.

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец, Кучеров — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Шестаков.

Запасные: Кичак, Махнев, Полюлях, Петько, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Гегедош.

Матч Шахтер — Верес начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.