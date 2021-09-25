Стали известны стартовые составы команд для поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и ровенский Верес.
Роберто Де Дзерби, фото ФК Шахтер Донецк
25 сентября 2021, 16:33
Череда субботних матчей украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Киеве, где донецкий Шахтер будет принимать ровенский Верес.
Роберто Де Дзерби, после победы над киевским Динамо (3:0), решил полностью изменить стартовый состав команды, оставив в игре лишь Пятова и Марлоса.
От Юрия Вирта мы видим уже какой тур подряд стабильность в стартовом составе, за исключением Шестакова, который вынужденно заменил дисквалифицированного Сергийчука.
Шахтер: Пятов — Конопля, Кривцов, Витао, Корниенко — Бондаренко, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Соломон — Сикан.
Запасные: Трубин, Додо, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Майкон, Мудрик, Педриньо, Траоре.
Запасные: Кичак, Махнев, Полюлях, Петько, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Гегедош.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец, Кучеров — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Шестаков.
Матч Шахтер — Верес начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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