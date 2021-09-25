Украина

Атрибутику "горняков" отныне можно приобрести на главной футбольное арене Украины.

Шахтер Донецк открыл свой первый официальный Fan Shop в Киеве, который расположен на стадионе НСК Олимпийский.

Магазин атрибутики "горняков" находится у входа на арену со стороны станции метро "Палац спорту" — прямо возле фан-шопа киевского Динамо.

В церемонии открытия приняли участие экс-капитан и директор по футболу Шахтера Дарио Срна и атакующий полузащитник донецкого клуба Дентиньо, которые провели автограф-сессию для болельщиков.

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