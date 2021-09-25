Атрибутику "горняков" отныне можно приобрести на главной футбольное арене Украины.
Фото: ФК Шахтер Донецк
25 сентября 2021, 19:49
Шахтер Донецк открыл свой первый официальный Fan Shop в Киеве, который расположен на стадионе НСК Олимпийский.
Магазин атрибутики "горняков" находится у входа на арену со стороны станции метро "Палац спорту" — прямо возле фан-шопа киевского Динамо.
В церемонии открытия приняли участие экс-капитан и директор по футболу Шахтера Дарио Срна и атакующий полузащитник донецкого клуба Дентиньо, которые провели автограф-сессию для болельщиков.
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