Украина

Подопечные Леонида Кучука не проявили характер по ходу поединка.

Субботняя программа девятого тура украинской Премьер-лиги завершалась поединком во Львове, где местному Руху приходилось принимать бой в противостоянии против киевского Динамо на Арене Львов. Действующий чемпион приехал на крупнейшую спортивную площадку западной части нашей страны с очевидным желанием выместить злость на подопечных Леонида Кучука за неудачу посреди недели в Суперкубке против донецкого Шахтера. Да и "горняки" победили в своем матче против Вереса в рамках этого тура немногим ранее (4:1), поэтому разрыв между флагманами украинского футбола в турнирной таблице вновь сократился до нуля очков.

Старт работы беларусского наставника во львовском коллективе сопровождался победой в дерби против ПФК Львов (1:0), а также ничьей в матче против луганской Зари (1:1). Это был короткий отрезок сезона, когда фанаты команды были преисполнены надеждами на будущее, да и матч против Десны (0:1) какие-никакие, но оставлял определенные надежды.

Даже болельщики, которые подтянулись на Арену Львов под начала матча, а погода нынче по Украине далеко не везде напоминает бабье лето, сами знаете, и те верили в возможную сенсацию, но вот с чем-чем, а с игрой у хозяев поля в отчетный вечер точно не сложилось. Рух растерялся под натиском Динамо уже с первых его слабых проявлений, и так и не смог собраться вплоть до исхода первого получаса игры, когда и получил в свои ворота первый пропущенный мяч.

Другое дело, что "бело-синие" не сумели наполнить отрезок со своим превосходством реальным содержанием, а падение Гармаша на левом фланге чужой штрафной, после неудачного контакта с соперником со стороны Мартынюка, фактически на ровном месте подарило Динамо возможность забить гол. Пока футболисты Руха что-то пытались доказать бригаде арбитров, Цыганков развел голкипера и мяч по разным углам.

Практически сразу столичный коллектив сообразил еще и атаку правым флангом, которая завершилась прострелом от Тымчика в центр штрафной, который забавно пропустил Цыганков, а Гармаш замкнул в касание на дальний угол. В ближайшие несколько минут камере телетрансляции было достаточно просто поймать в объектив президента "желто-черных", чтобы все мы поняли — его команде в этой встрече ничего не светит.

Рух не проявил активности на старте второго тайма, что лишь подтвердило описанный ранее тезис, но и коллектив Луческу стал играть еще более спокойно, поэтому внушительную разницу в контроле мяча так и не смог каким-либо дополнительным способом реализовать в свою пользу. Замены с обеих сторон игру никаким образом не ускоряли, и лишь выход на последние десять игровых минут Таллеса у хозяев хоть как-то привели к созданию моментов у ворот Бущана. Впрочем, способных ударом в створ завершать передачи в опасные зоны у Руха также не нашлось.

В следующем туре киевское Динамо будет стараться взять реванш за Суперкубок в домашнем поединке против донецкого Шахтера, а львовский Рух отправится на гостевой поединок против Мариуполя.Рух —0:2Цыганков, 29 (пен.), Гармаш, 38.Панькив — Гагун, Белый, Мартынюк, Мысык — Карасюк, Сыч — Климчук (Лях, 58), Притула (Ориховский, 65), Бойчук (Рунич, 65) — Борячук (Кондраков, 58).Бущан — Тымчик, Кендзера, Шабанов, Миколенко (Караваев, 77) — Андриевский, Шепелев — Цыганков (Де Пена, 85), Гармаш, Вербич (Витиньо, 61) — Супряга (Шкурин, 62).Предупреждения: Сыч, Гагун, Белый, Карасюк