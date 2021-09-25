Украина

Футболист оценил победу над Вересом.

Полузащитник донецкого Шахтера Тете прокомментировал победу над Вересом со счетом 4:1 в рамках УПЛ.

"Очень непростой матч. Прекрасно понимаем, насколько победа важна для нас, для нашего пути в чемпионате. Одержать верх сегодня было необходимо, потому что мы боремся за титул и идем к нему.

Нужно всегда доминировать. Да, в первом тайме была некоторая неслаженность, но во втором мы вернулись и показали настоящую игру.

Я забил очень важный гол. Всегда круто забивать и помогать команде. Сейчас нужно продолжать для того, чтобы забивать еще больше таких красивых мячей", — сказал Тете.