Украина

Специалист рассказал об игре против Вереса и прокомментировал следующий поединок.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над Вересом в УПЛ со счетом 4:1.

"Я тренирую ребят каждый день и знаю их качества. Бондаренко, Корниенко, всех остальных, кто играл сегодня. И у меня цель, чтобы, уходя из Шахтера, я оставил команду сильнее, чем она была. Чтобы прогрессировать, они должны играть в таких матчах.

Конопля, Корниенко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сикан… Если мы не будем уделять внимание будущему, то, когда закончат карьеру Пятов, Степаненко, Кривцов и Марлос, наши молодые футболисты будут не готовы, и тогда Шахтеру нужно будет уменьшить амбиции".

"Я всегда называю трех футболистов, которые могут бить пенальти, и сегодня ими были Марлос, Тете и Сикан. Конечно, я говорю, кто на первом, на втором и третьем местах, и потом они сами разбираются на поле. До момента, пока они не будут ссориться из-за этого, – тогда я сам буду решать.

По поводу Траоре, я считаю, что он должен ставить цель стать лучшим бомбардиром сезона. Кстати, мы не должны забывать, что ему только 20 лет".

Также Де Дзерби признался, что в игре против Вереса футболисты не думали о Интере.

"В первом тайме мы сыграли хорошо, но, может быть, не слишком были уверены в себе. Не считаю, что мы уже думали об Интере. Вопрос в том, что в старте вышли многие ребята, которые в этом сезоне мало играли.

И у нас на поле много молодых. Кроме Пятова, Марлоса и Кривцова почти всем порядка 20–21 года. Иногда есть проблема нехватки опыта, и когда мы должны бы закрыть матч, он еще остается открытым. Я считаю, что сегодня мы одержали важную победу для молодых футболистов и в целом важную в чемпионате.

Завтра мы начнем интенсивно готовиться к матчу с Интером. Это сильная команда – даже сильнее, чем в прошлом сезоне", — сказал специалист.

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