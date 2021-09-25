Украина

Специалист охарактеризовал футболистов после матча против Руха.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал игру Владислава Супряги и Витиньо против Руха (0:2).

"Еще есть три дня до следующего поединка. Сегодня Влад Супряга сделал свое дело. В первую очередь, заметен его рост, его желание прогрессировать, играть.

Что касается Витиньо. Ему еще нужно время. До этого он играл в чемпионате Бразилии с соотечественниками. И сейчас ему трудно переходить из бразильского чемпионата в украинский, где высокие скорости, и рядом нет шесть-семь соотечественников, которые думают так же, как и он.

Поэтому должно пройти время, чтобы он объяснился со своими новыми партнерами, понял тот футбол, в который он должен играть, как он должен действовать в различных ситуациях.

Витиньо должен расти и прогрессировать с помощью тренировок и матчей. Это сложнее. Я доволен его игрой. У него есть качества, которые позволят ему играть за нас еще лучше. У меня есть терпение, и я буду ждать, пока он будет готов.", — сказал Луческу.