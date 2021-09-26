Украина

Подопечные Александра Косенко готовятся к Евро-2022.

Сборная Украины по футзалу минимально уступила Румынии в первом товарищеском поединке в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022.

Подопечные Александра Косенко встретились с румынами на паркете Multisport Hall Bistrita в Быстрице, где уже на второй минуте матча Евгений Серый вывел "сине-желтых" вперед. Однако через десять минут счет стал равным благодаря голу Кедейи Барни. В самой концовке матча в ворота сборной Украины был назначен 10-метровый бросок, но Кирилл Ципун справился с ударом соперника, а затем и нивелировал добивание.

Под конец первого тайма в наши ворота было назначено 10 - метровый . Однако наш голкипер Кирилл Ципун отразил удар, а потом еще и справился с добиванием .

Во втором тайме Украина владела существенным преимуществом, но мяч в ворота не лез, а вот не единственная контратака румын завершилась голом от того же Барни, который оформил дубль.

Румыния - Украина 2:1

Голы: Барни, 12, 37 — Серый, 2.

Румыния: Григораш — Панзару, Ричард, Тамаш, Иштван; Лунгу, Барна, Балинт, Дуда, Лепедату, Пауло Феррейра, Шабольц, Чиреш, Кришан.

Украина: Ципун — Серый, Чернявский, Журба, Педяш; Савенко, Малышко, Зварыч, Микитюк, Лебедь, Абакшин, Фаренюк, Радевич, Целик.

Второй товарищеский поединок между сборными Румынии и Украины пройдет сегодня, 26 сентября, в 18:00 по киевскому времени.