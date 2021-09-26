Украина

Завершился матч Первой лиги.

В центральном матче десятого тура Первой лиги харьковский Металлист в Кривом Роге разгромил местный Кривбасс со счетом 0:5

В первом тайме была достаточно интересная игра. Лишь однажды мяч побывал в воротах хозяев. На 16 минуте автоголом отметился Зотько.

Во второй половине игры хозяева "поплыли". На 53 забил Пейшоту, а спустя 11 минут, при счете 0:2, Кривбасс остался в меньшинстве — удалили Заименко.

Арбитр назначил 11-метровый удар, который реализовал Балули. Через три минуты забил и новичок харьковчан Харрис. Ну а все вопросы о победителе матча снял Пейшоту, оформивший дубль.

Кривбасс — Металист 0:5

Голы: Зотько, АГ, 16, Пейшоту, 53, 85, Балули, 65, Харрис, 68