Завершился матч Первой лиги.
ФК Металлист
26 сентября 2021, 17:25
В центральном матче десятого тура Первой лиги харьковский Металлист в Кривом Роге разгромил местный Кривбасс со счетом 0:5
В первом тайме была достаточно интересная игра. Лишь однажды мяч побывал в воротах хозяев. На 16 минуте автоголом отметился Зотько.
Во второй половине игры хозяева "поплыли". На 53 забил Пейшоту, а спустя 11 минут, при счете 0:2, Кривбасс остался в меньшинстве — удалили Заименко.
Арбитр назначил 11-метровый удар, который реализовал Балули. Через три минуты забил и новичок харьковчан Харрис. Ну а все вопросы о победителе матча снял Пейшоту, оформивший дубль.
Кривбасс — Металист 0:5
Голы: Зотько, АГ, 16, Пейшоту, 53, 85, Балули, 65, Харрис, 68