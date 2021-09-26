Украина

Заря разгромила Днепр-1

Подопечные Игора Йовичевича перечеркнули свои шансы на спасение в этом поединке удалением на последних минутах.

Днепр-1 — Заря, фото СК Днепр-1

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Днепр-1 — Заря 0:4

Голы: Булеца, 21, Кочергин, 88, 90+5, Шахаб, 90+1.



Днепр-1: Кожокару — Лучкевич (Кравченко, 57), Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак — Ди Франко (Чуже, 65), Пихаленок, Когут, Джурасек — Довбик.



Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб (Имереков, 36), Цвек, Хомченовский — Назарина, Булеца (Шахаб, 68), Кочергин — Аллахьяр (Снурницын, 90+2), Кабаев (Кристиан, 90+2), Громов (Лунев, 90+2).



Предупреждения: Ди Франко, Когут, Кравченко — Назарина, Фаворов, Кочергин, Хомченовский



На 82-й минуте был удален Игорь Когут (Днепр-1) (грубое нарушение).