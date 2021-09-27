Украина

Главный тренер команды определился со списком сборников.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань вызвал на матчи отбора на Евро-2023 24 футболиста.

Вратари: Нещерет, Фесюн, Трубин.

Защитники: Таловеров, Вивчаренко, Боль, Батагов, Драмбаев, Сыч, Горин, Дубко.

Полузащитники: Бражко, Волошин, Желизко, Назаренко, Крыськив, Михайленко, Брагару, Мудрик, Судаков, Бондаренко.

Нападающие: Супряга, Вьюнник, Кухаревич.

В резервный список вошли следующие футболисты: Трубаевский, Мельник, Снурницын, Алефиренко, Кузик, Билошевский, Ванат, Притула, Кравчук.

Отметим, что в рамках отбора на ЧЕ-2023 сборная Украины 8 октября сыграет против Франции, а 12 числа против Фарерских Островов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.