Стало известно время проведения очередных туров чемпионата Украины.
Шахтер - Заря, ТК Футбол
29 сентября 2021, 13:45
Дирекция Украинской Премьер-Лиги утвердила даты и время начала матчей 11 и 12 туров чемпионата Украины в сезоне 2021/22. Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
11 тур стартует в пятницу, 15 октября. Украинских любителей футбола ждет "донбасское дерби" между Шахтером и Зарей.
Расписание 11 тура УПЛ
15 октября (пятница)
Шахтер — Заря 19:30
16 октября (суббота)
Мариуполь — Металлист 1925 14:00
ПФК Львов — Динамо 17:00
Днепр-1 — Колос 19:30
17 октября (воскресение)
Минай — Десна 14:00
Ингулец — Рух 17:00
Александрия — Ворскла 19:30
18 октября (понедельник)
Черноморец — Верес 19:30
Следующий тур национального первенства начнется 22 октября, в пятницу, а завершится в воскресение, 24 октября.
Расписание 12 тура УПЛ
22 октября (пятница)
Десна — Александрия 17:00
Металлист 1925 — Ингулец 19:30
23 октября (суббота)
Верес — Мариуполь 14:00
Ворскла — Шахтер 17:00
Черноморец — ПФК Львов 19:30
24 октября (воскресение)
Рух — Минай 14:00
Динамо — Днепр-1 17:00
Заря — Колос 19:30