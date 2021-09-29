Украина

Стало известно время проведения очередных туров чемпионата Украины.

Дирекция Украинской Премьер-Лиги утвердила даты и время начала матчей 11 и 12 туров чемпионата Украины в сезоне 2021/22. Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

11 тур стартует в пятницу, 15 октября. Украинских любителей футбола ждет "донбасское дерби" между Шахтером и Зарей.

Расписание 11 тура УПЛ

15 октября (пятница)

Шахтер — Заря 19:30

16 октября (суббота)

Мариуполь — Металлист 1925 14:00

ПФК Львов — Динамо 17:00

Днепр-1 — Колос 19:30

17 октября (воскресение)

Минай — Десна 14:00

Ингулец — Рух 17:00

Александрия — Ворскла 19:30

18 октября (понедельник)

Черноморец — Верес 19:30

Следующий тур национального первенства начнется 22 октября, в пятницу, а завершится в воскресение, 24 октября.

Расписание 12 тура УПЛ

22 октября (пятница)

Десна — Александрия 17:00

Металлист 1925 — Ингулец 19:30

23 октября (суббота)

Верес — Мариуполь 14:00

Ворскла — Шахтер 17:00

Черноморец — ПФК Львов 19:30

24 октября (воскресение)

Рух — Минай 14:00

Динамо — Днепр-1 17:00

Заря — Колос 19:30