Украина

50 из этих поединков украинского хавбека прошли в рамках еврокубков.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо отправилось в гости к мюнхенской Баварии.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу доверил место в стартовом составе своей команды атакующему полузащитнику Виктору Цыганкову, для которого этот матч стал 200-м в футболке столичного клуба.

Стоит отметить, что 50 из этих поединков прошли для 23-летнего украинца в рамках еврокубков.

Напомним, следить за событиями матча Бавария — Динамо вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.