Украинские команды не лучшим образом выступают на групповой стадии.
Динамо - Бавария, фото Динамо
01 октября 2021, 01:57
По итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов и Лиги конференций, где выступают Динамо Киев, Шахтер и Заря, украинские команды смогли забить лишь один гол.
Динамо Киев сыграло вничью со счетом 0:0 против Бенфики, а потом разгромно уступило Баварии, пропустив пять безответных мячей.
Шахтер, в свою очередь, неожиданно уступил Шерифу со счетом 0:2, а затем сыграл вничью на своем поле с Интером.
Заря отметилась тем самым единственным голом в игре против Буде-Глимта — 1:3, а затем проиграла Роме 0:3.
Напомним, что Украина еще сильнее отстала от России в таблице коэффициентов УЕФА.