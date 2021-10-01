Украина

Украинские команды не лучшим образом выступают на групповой стадии.

По итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов и Лиги конференций, где выступают Динамо Киев, Шахтер и Заря, украинские команды смогли забить лишь один гол.

Динамо Киев сыграло вничью со счетом 0:0 против Бенфики, а потом разгромно уступило Баварии, пропустив пять безответных мячей.

Шахтер, в свою очередь, неожиданно уступил Шерифу со счетом 0:2, а затем сыграл вничью на своем поле с Интером.

Заря отметилась тем самым единственным голом в игре против Буде-Глимта — 1:3, а затем проиграла Роме 0:3.

Напомним, что Украина еще сильнее отстала от России в таблице коэффициентов УЕФА.