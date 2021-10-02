Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

ПФК Львов в рамках поединка десятого тура чемпионата Украины примет на своем поле Днепр-1.

ПФК Львов — Днепр-1

Суббота, 2 октября, 17:00. Тернопольский городской стадион, Тернополь. Главный арбитр встречи — Виктор Копиевский. Трансляция — на телеканале Футбол 2.

ПФК Львов подходит к данному поединку внизу турнирной таблицы с шестью набранными баллами и, очевидно, стремится исправить сложившуюся ситуацию. В прошлом туре львовяне получили положительный заряд эмоций, когда обыграли Минай со счетом 2:1.

Днепр-1, в свою очередь, задал довольно хороший темп и долго шел в верхней трети турнирной таблицы, но после поражений от Шахтера и Зари немного сдал позиции. Нет сомнений, что проигрыш луганчанам со счетом 0:4 серьезно задел амбициозных днепрян, которые видели в Заре прямого конкурента в борьбе за зону еврокубков.

Игор Йовичевич, определенно, встряхнет команду после такого болезненного поражения и сделает выводы. Вовсе не стоит ожидать легкой прогулки от игры с ПФК Львов. Бой будет не менее сложным, чем против Зари. Львов забивает довольно мало, но может выдать образцовый матч в оборонительной фазе.

Последний раз команды встречались между собой в конце прошлого сезона. Тогда Днепр-1 выиграл со счетом 5:1. Вероятно, львовяне помнят ту игру и будут жаждать реванша. Однако стоит понимать, что все последние пять поединков между этими командами стали успешными именно для Днепра-1. Разница голов в тех играх составляет 15:5.

Ориентировочные составы: