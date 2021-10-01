В стартовом матче десятого тура украинской Премьер-лиги Мариуполь примет на своем поле львовский Рух.

Главный тренер азовцев Остап Маркевич доверил место в старте легионерам — Босанчычу и Спировски

Мариуполь: Кудрик – Меличенко, Мампасси, Удод, Стасюк – Чех – Очеретько, Спировски, Топалов, Свитюха – Кулаков. 

Запасные: Турбаевский, Драмбаев, Босанчыч, Петерман, Шостак, Хромей, Никитишин, Кащук, Вьюнник. 

Рух: Панькив – Мартынюк, Карасюк, Стаменкович – Мысык, Федорчук, Сыч, Таллес – Климчук, Кондраков, Рунич.

Запасные: Бандура, Борячук, Альваренга, Притула, Бойчук, Гагун, Слюсар, Кухарук, Лях.

Напомним, что матч Мариуполь — Рух начнется в 19:30. Следить за развитием событий поединка можно у нас на сайте.