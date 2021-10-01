Стали известны составы команд на матч УПЛ.
ПЕТАР БОСАНЧЫЧ (СЛЕВА) И СТЕФАН СПИРОВСКИ, ФОТО ФК МАРИУПОЛЬ
01 октября 2021, 19:09
В стартовом матче десятого тура украинской Премьер-лиги Мариуполь примет на своем поле львовский Рух.
Главный тренер азовцев Остап Маркевич доверил место в старте легионерам — Босанчычу и Спировски
Мариуполь: Кудрик – Меличенко, Мампасси, Удод, Стасюк – Чех – Очеретько, Спировски, Топалов, Свитюха – Кулаков.
Запасные: Турбаевский, Драмбаев, Босанчыч, Петерман, Шостак, Хромей, Никитишин, Кащук, Вьюнник.
Рух: Панькив – Мартынюк, Карасюк, Стаменкович – Мысык, Федорчук, Сыч, Таллес – Климчук, Кондраков, Рунич.
Запасные: Бандура, Борячук, Альваренга, Притула, Бойчук, Гагун, Слюсар, Кухарук, Лях.
Напомним, что матч Мариуполь — Рух начнется в 19:30. Следить за развитием событий поединка можно у нас на сайте.