Украина

Форвард также рассказал о Луческу в Динамо.

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский назвал самого перспективного украинского футболиста на данный момент.

"Самый перспективный футболист из Украины? Назову Цыганкова. Мне в Динамо многие нравятся. Миколенко еще нравится. Можно назвать Зинченко, Малиновского также. Многие нравятся...".

Также Милевский рассказал о своей реакции о назначении Мирчи Луческу на пост тренера Динамо.

"Моя реакция была такой же, как и у многих киевлян, бывавших на стадионе. Было очень странно. Не поддавалось логике. Но если говорить о Луческу, то он пришел, выиграл Кубок, Суперкубок, чемпионство. Многим ультрас не сильно важно чемпионство, видимо. Для футболистов главное — результат.

Динамо сейчас в Лиге чемпионов — это огромные деньги. Луческу принес Суркису их. Наблюдать Мирчу в цветах Динамо для меня странно", — сказал Милевский в интервью Ходят Слухи..

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