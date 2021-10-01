Украина

Коллектив Остапа Маркевича уступил в третьем матче УПЛ подряд.

Абсолютно незаметным образом мы подошли к первому серьезному рубежу текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги — первая треть сезона национального первенства уже в скором времени завершится, а вместе с очередной международной паузой мы сможем оценить успешность выступления команд за этот временной отрезок. В частности, будет о чем поговорить в контексте пары команд, которые очным противостоянием в пятницу открывали события десятого тура: Мариуполь принимал на своем поле львовский Рух.

Команда Остапа Маркевича была абсолютным аутсайдером чемпионата перед началом отчетной дуэли, однако все равно имела шанс немного поправить свое положение в результате потенциальной победы. В то же самое время, перед подопечными Леонида Кучука подобной опции не наблюдалось — днепровский Днепр-1 Рух догнать уж точно не мог, однако даже вариант с выравниванием позиций с ровенским Вересом был далеко не самой плохой перспективой для "желто-черных".

В начале встречи скорости со стороны обеих команд были достаточно невысокими. Мариуполь предлагал привычную для него игру через длинные забросы за спину защитников, а Рух старался уводить контроль мяча в направлении флангов атаки, откуда затем строились варианты для комбинаций. Примечательно, что даже в спокойном течении поединка главный арбитр Алексей Деревинский все равно умудрялся находить эпизоды с грубой игрой со стороны футболистов, поэтому уже в скором времени каждый из защитников "приазовцев" записал на свой счет по предупреждению. Против быстроногих соперников подобный ход событий казался бомбой замедленного действия.

Однако, подопечные Остапа Маркевича начали допускать ошибки в обороне еще задолго до этого момента. На 25-й минуте прессинг со стороны игроков левого фланга атаки гостей заставил Удода допустить ошибку при передаче от штрафной, после чего Рух развел наступление на противоположную сторону поля, а Климчук ударом со средней дистанции заставил ошибиться Кудрика, парировавшего мяч прямиком на голову Таллеса.

Хозяева поля не справились с тем, чтобы вернуться игру на фоне допущенной ошибки, поэтому уже в скором времени получили еще один мяч в свои ворота. Тут уже Меличенко допустил ошибку на правом фланге атаки у центральной линии, а Карасюк подкатом выбил мяч из-под его ног на Климчука, которого потом только в качестве стороннего наблюдателя сопровождал в штрафную своей команды Спировски.

Ухмылка Остапа Маркевича после этого эпизода была явно нервным явлением, однако даже с помощью замен в перерыве наставник Мариуполя не смог заставить свою команду играть с желанием отыграться. "Приазовцы" начали больше играть с мячом в ногах, но все их попытки розыгрыша на чужой половине были пресными и не акцентированными на завершение. Единственной реальной голевой ситуацией можно было назвать лишь неудачную попытку Шостака замкнуть прострел с левого фланга от Драмбаева, но и в том эпизоде форвард хозяев поля не смог попасть под ближнюю штангу.

От Руха мы ожидали осторожные вылазки на чужую половину по ходу второго тайма, но даже когда каждый защитник соперников оказался с предупреждением, а на поле вышел заточенный на скоростные рывки Борячук, "желто-черные" не стали испытывать судьбу, и согласились на победу с преимуществом в два мяча.

В следующем туре Мариуполь будет принимать харьковский Металлист 1925, а львовский Рух сыграет гостевой матч против петровского Ингульца.Мариуполь —0:2Таллес, 25, Климчук, 37.Кудрик — Меличенко (Драмбаев, 74), Мампасси (Босанчыч, 71), Удод, Стасюк — Чех — Очеретько (Никитишин, 81), Спировски (Хромей, 46), Топалов, Свитюха (Шостак, 46) — Кулаков.Панькив — Мартынюк, Стаменкович, Мартынюк, Мысык — Карасюк (Кухарук, 75) — Рунич (Бойчук, 65), Таллес (Притула, 64), Федорчук, Климчук — Кондраков (Борячук, 58).Предупреждения: Удод, Меличенко, Мампасси, Стасюк, Шостак — Климчук, Стаменкович.