Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и одесский Черноморец.

Субботняя часть поединков десятого тура украинской Премьер-лиги начнется с противостояния в Ковалевке между местным Колосом и Одесским Черноморцем.

Сергей Кузнецов, после поражения от полтавской Ворсклы (0:1), решил использовать в стартовом составе своей команды Павловца и Черноморца в тройке центральных защитников, в то время как Сакив вышел на левый фланг, а в полузащите над ним расположился Нуриев. Также, Денис Костышин дополнит центральную ось "колосков".

Юрий Мороз, на фоне ничьей в игре против петровского Ингульца (1:1), предпочел использовать Владислава Ваната в паре форвардов с Даниилом Исаенко.

Колос: Фесюн — Ильин, Павловец, Новак, Черноморец, Сакив — Чурко, Задоя, Костышин, Нуриев — Лысенко.

Запасные: Маханьков, Ром, Петров, Гавриш, Милько, Нгамба, Ренан, Кариока, Ситчинава.



Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Вантух — Цитаишвили, Смирный, Михайленко, Авагимян — Ванат, Исаенко.