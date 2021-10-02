Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и одесский Черноморец.
Владислав Ванат, фото ТСН
02 октября 2021, 13:17
Субботняя часть поединков десятого тура украинской Премьер-лиги начнется с противостояния в Ковалевке между местным Колосом и Одесским Черноморцем.
Сергей Кузнецов, после поражения от полтавской Ворсклы (0:1), решил использовать в стартовом составе своей команды Павловца и Черноморца в тройке центральных защитников, в то время как Сакив вышел на левый фланг, а в полузащите над ним расположился Нуриев. Также, Денис Костышин дополнит центральную ось "колосков".
Юрий Мороз, на фоне ничьей в игре против петровского Ингульца (1:1), предпочел использовать Владислава Ваната в паре форвардов с Даниилом Исаенко.
Колос: Фесюн — Ильин, Павловец, Новак, Черноморец, Сакив — Чурко, Задоя, Костышин, Нуриев — Лысенко.
Запасные: Маханьков, Ром, Петров, Гавриш, Милько, Нгамба, Ренан, Кариока, Ситчинава.
Запасные: Варакута, Биловар, Скорко, Долгов, Тлумак, Бугай, Вачиберадзе, Билошевский, Брагару.
Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Вантух — Цитаишвили, Смирный, Михайленко, Авагимян — Ванат, Исаенко.
Матч Колос — Черноморец начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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