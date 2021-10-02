Украина

Подопечные Игора Йовичевича забили в самом начале матча, после чего соперники создали им уйму проблем, но отыграться так и не смогли.

Достаточно сложно отыскать интригу в противостоянии между командами из разных полюсов турнирной таблицы, однако динами развития ПФК Львов под руководством Олега Дулуба добавляла определенной неожиданности противостоянию его команды против днепровского Днепра-1 на фактически чужом для обеих сторон Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича.

Подопечные Игора Йовичевича справедливо считались фаворитами в данном поединке, поэтому их стартовая активность, приведшая в итоге к быстрому голу, своей степенью предсказуемости совершенно не удивила. А вот то, как Артем Довбик сумел поразить чужие ворота, теперь справедливо будет претендовать на звание лучшего забитого мяча в туре. Ильющенкову помешало отразить неожиданный удар с острого угла на левом фланге штрафной заходящее на закат солнце, поэтому запоздалый прыжок голкипера "золотых львов" лишь добавил шарма моменту.

Достаточно любопытно стало наблюдать за дальнейшим ходом событий, так как гости не попытались развить свой успех с помощью увеличения присутствия на чужой половине поля, а их оппоненты усиленно старались войти в игру с "правильной ноги". Нельзя было сказать, что подопечные Дулуба уж настолько сильно расстроились на фоне стартовой неудачи, однако было заметно, что футболисты номинальных хозяев не могут найти необходимые связи, и, как следствие, не получают возможностей у чужих ворот.

Определенные наброски хороших перспектив в этой игре для львовян сформировались лишь перед уходом на перерыв. Шина наконец-то вспомнил о своем приличном дальнем ударе, в результате чего два последних выпада от ПФК завершались именно его усилиями, однако Кожокару так и не пропустил голов в первой половине матча.

Уже после перерыва Дулуб решил ускорить свою команду в принудительном порядке, добавив в игру Крушинского и Эрнеста, и Днепру-1 действительно пришлось несладко после этих замен. Йовичевичу не удавалось прочитать наперед действия оппонентов и донести свои мысли своим подопечным, поэтому мы стали свидетелями того, как явный фаворит пары вынужденно играет в оборонительный футбол, без особых надежд на выходы в собственные контратаки.

Львов давил усиленно и местами был настолько близко к голу, что оставалось только удивляться текущем счету на табло. Как минимум, перекладину и левую штангу за спиной Кожокару Якимец и все тот же Эрнест по разу таки обстучали. А еще были дальний выстрел Ременяка, промах Чиряка, а также отсутствие завершения прострела с правого фланга на пустые ворота в исполнении Антви.

На фоне разнообразия возможностей для соперников, выпад "свежего" Русина на фактически пустые ворота, завершившийся фантастическим промахом, который лишь подчеркнул тот факт, что у гостей были существенные проблемы по ходу игры, но своей победы они все-таки не отпустили.

В следующем туре ПФК Львов проведет домашний поединок против киевского Динамо, а днепровский Днепр-1 примет на своем поле ковалевский Колос.ПФК Львов —0:1Довбик, 3Ильющенков — Зозуля, Якимец, Брикнер — Бусько (Эрнест, 46), Чиряк, Романчук, Грисьо (Альваро, 66) — Политыло (Сорокин, 71) — Шина (Крушинский, 46), Ныч (Ременяк, 66).Кожокару — Кравченко (Нельсон, 73), Адамюк, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок — Назаренко (Лучкевич, 73), Джурасек (Ди Франко, 68), Гуцуляк (Русин, 80) — Довбик.Предупреждения: Грисьо, Романчук, Зозуля, Брикнер, Эрнест, Политыло — Игнатенко, Пихаленок, Кожокару, Дубинчак.