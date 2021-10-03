Украина

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию центрального поединка 10-го тура УПЛ.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги действующего чемпиона страны и обладателя Кубка Украины, Динамо Киев, ожидает очередное противостояние с принципиальным соперником в лице донецкого Шахтера, ставшего во второй половине сентября триумфатором Суперкубка Украины благодаря разгромной победе над "бело-синими" со счетом 3:0.

Очевидно, что главный тренер столичного клуба Мирча Луческу уж точно захочет поквитаться с "горняками" за последнюю свою неудачу, воспользовавшись кадровыми проблемами в центре атаки у соперника, тогда как коллектив Роберто Де Дзерби как минимум не намерен отпускать лидирующее в таблице УПЛ киевское Динамо, а как максимум — сравняться по количеству очков.

Видео онлайн-трансляция матча Динамо Киев — Шахтер начнется 3 октября в 19:30

На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка между киевским Динамо и донецким Шахтером, а после завершения встречи — видео голов и обзор матча.