Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский Верес и Александрия.
Михаил Сергийчук, фото НК Верес Ровно
03 октября 2021, 13:36
Воскресная программа десятого тура украинской Премьер-лиги начнется с поединка в Луцке, где ровенский Верес будет принимать Александрию.
После поражения от донецкого Шахтера (1:4), Юрий Вирт вновь сможет рассчитывать на Михаила Сергийчука на острие атаки, в то время как Петько и Полюлях расположатся в опорной зоне.
Со стороны Юрия Гуры, на фоне победы над Мариуполем (2:1), наблюдаем возвращение в стартовый состав в центр обороны Бабогло, в то время как Кожушко сыграет на правом фланге атаки.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Петько, Полюлях — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук.
Запасные: Кичак, С. Шестаков, Махнев, Гук, Тимофеенко, Гечев, Гегедош, М. Шестаков.
Запасные: Горох, Спинелли, Бухал, Кирюханцев, Одарюк, Демченко, Копина, Рыбалка, Устименко.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк, Ковалец — Кожушко, Гринь, Третьяков.
Матч Верес — Александрия начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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