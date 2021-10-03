Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский Верес и Александрия.

Воскресная программа десятого тура украинской Премьер-лиги начнется с поединка в Луцке, где ровенский Верес будет принимать Александрию.

После поражения от донецкого Шахтера (1:4), Юрий Вирт вновь сможет рассчитывать на Михаила Сергийчука на острие атаки, в то время как Петько и Полюлях расположатся в опорной зоне.

Со стороны Юрия Гуры, на фоне победы над Мариуполем (2:1), наблюдаем возвращение в стартовый состав в центр обороны Бабогло, в то время как Кожушко сыграет на правом фланге атаки.

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Петько, Полюлях — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук.

Запасные: Кичак, С. Шестаков, Махнев, Гук, Тимофеенко, Гечев, Гегедош, М. Шестаков.



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк, Ковалец — Кожушко, Гринь, Третьяков.