Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и черниговская Десна.

Воскресную программу десятого тура украинской Премьер-лиги будет продолжать противостояние в Запорожье между луганской Зарей и черниговской Десной.

Виктор Скрипник, после поражения от римской Ромы (0:3), предпочел сохранить неизменным стартовый состав своей команды.

Александр Рябоконь, на фоне неудачи в игру против харьковского Металлиста 1925 (1:2), предоставил место на поле с первых минут на правом фланге оборону Вадиму Жуку, в то время как Арвеладзе вышел в опорную зону в пару к Домбровскому, а Безбородько возглавил атаку. Владлена Юрченко выпускать с первых минут на матч против его бывышего клуба наставник так и не решился.

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский — Назарина — Кабаев, Булеца, Кочергин — Громов, Аллахьяр.

Запасные: Жилкин, Руфати, Снурницын, Казаков, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Шахаб, Гладкий.



Десна: Литовка — Жук, Ковтун, Селин, Картушов — Арвеладзе, Домбровский — Болбат, Завийский, Калитвинцев — Безбородько.

Запасные: Мысак, Сафронов, Масалов, Будковский, Дегтярев, Юрченко, Шевцов.



Матч Заря — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.