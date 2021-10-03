Украина

Заря без особых трудностей справилась с Десной

Подопечные Виктора Скрипника вновь одержали победу в УПЛ на фоне неудачи на международной арене.

Заря — Десна, фото ФК Заря Луганск

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Заря — Десна 2:0

Голы: Булеца, 19, Громов, 70



На 7-й минуте Сергей Булеца (Заря) не забил пенальти (вратарь).



Заря: Мацапура — Фаворов (Фримпонг, 90+3), Имереков, Цвек, Хомченовский — Назарина — Кабаев (Гладкий, 76), Булеца (Шахаб, 75), Кочергин — Громов (Лунев, 75), Аллахьяр (Снурницын, 90+3).



Десна: Литовка — Жук (Масалов, 76), Ковтун (Сафронов, 46), Селин, Картушов (Дегтярев, 86) — Арвеладзе (Юрченко, 76), Домбровский — Болбат, Завийский, Калитвинцев — Безбородько (Будковский, 46).



Предупреждения: Хомченовский, Цвек, Снурницын — Литовка, Болбат, Будковский.