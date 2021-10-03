Вашему вниманию видео самых интересных моментов матча УПЛ.
Металлист 1925 - Минай, Фото: УПЛ
03 октября 2021, 19:33
В рамках 10-го тура УПЛ между собой встречались Металлист 1925 и Минай.
Подопечные Валерия Кривенцова сумели одержать непростую победу, забив единственный гол с пенальти.
Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка:
Металлист 1925 — Минай 1:0
Гол: Габелок, 72 (пен)
Металлист 1925: Сидоренко — Западня, Ченбай, Шершень, Ермаков — Ременюк. Кравченко, Габелок, Крыськив, Батюшин — Марлисон (Зубков, 65)
Запасные: Шелихов, Коваленко, Квакич, Русин, Протасов, Голодюк, Савин, Задерака, Зубков.
Минай: Кучер — Векляк, Багайоко (Синегуб, 46), Гончар — Месхи (Хахлев, 85), Матич, Коваленко (Ахмедзаде, 58), Петрусенко, Кулиев, Байдал — Селезнев (Кобак, 71).
Запасные: Пеньков, Семенко, Вишневский, Синегуб, Бодня, Хахлев, Ахмедзаде, Кобак.
Предупреждения: Ченбай, Габелок, Матич, Коваленко, Ременюк, Протасов, Ахмедзаде