В рамках 10-го тура УПЛ между собой встречались Металлист 1925 и Минай.

Подопечные Валерия Кривенцова сумели одержать непростую победу, забив единственный гол с пенальти.

Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка:

Металлист 1925 — Минай 1:0

Гол: Габелок, 72 (пен)

Металлист 1925: Сидоренко — Западня, Ченбай, Шершень, Ермаков — Ременюк. Кравченко, Габелок, Крыськив, Батюшин — Марлисон (Зубков, 65)

Запасные: Шелихов, Коваленко, Квакич, Русин, Протасов, Голодюк, Савин, Задерака, Зубков.

Минай: Кучер — Векляк, Багайоко (Синегуб, 46), Гончар — Месхи (Хахлев, 85), Матич, Коваленко (Ахмедзаде, 58), Петрусенко, Кулиев, Байдал — Селезнев (Кобак, 71).

Запасные: Пеньков, Семенко, Вишневский, Синегуб, Бодня, Хахлев, Ахмедзаде, Кобак.

Предупреждения: Ченбай, Габелок, Матич, Коваленко, Ременюк, Протасов, Ахмедзаде

 