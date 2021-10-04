Украина

Football.ua рассказывает, что интересного было в 10-м туре украинской Премьер-лиги.

Первыми в туре сыграли Мариуполь и Рух, львовская команда оказалась сильнее 2:0.

На следующий день Колос в непростом поединке одолел Черноморец 2:1. В следующих матчах тура, если одна из команд забивала, то она и праздновала победу и голов в ответ не было.

Так Днепр-1 на выезде минимально обыграл Львов 1:0. Ворскла уверенно обыграла Ингулец 3:0, а уже в воскресенье Верес и Александрия разошлись без голов 0:0. Заря обыграла Десну 2:0, а Металлист 1925 добыл минимальную победу над Минаем со счетом 1:0.

Центральный матч тура был сыгран в Киеве на НСК Олимпийском, Динамо и Шахтер не порадовали забитыми голами своих болельщиков, матч закончился со счетом 0:0.

Очередное поражение Мариуполя

"Азовцы" в который раз ничего не смогли противопоставить своему сопернику. На этот раз подопечные Остапа Маркевича стали жертвой львовского Руха. Футболисты Леонида Кучука вышли на футбольное поле с четкой задачей заработать три очка, они знали как это сделать и принялись воплощать свой план в жизнь сразу же после стартового свистка. Отдельно отмечаем в составе Руха Юрия Климчука. Этот игрок и сам забивал и партнерам создавал моменты. Был лучшим игроком в этом матче.

Черноморец опять, и пропускает, и забивает, на этот раз без очков

Подопечные Юрия Мороза вновь не стали закрываться всей командой в игре против более сильного соперника и предложили своему оппоненту сыграть в открытый футбол. Хозяева приняли столь заманчивое предложение и довольно быстро вышли вперед, Черноморец сумел отыграться. Во втором тайме Ренан снова вывел Колос вперед, одесситы вновь попытались сравнять счет, был близок к забитому голу Исаенко, но мастерски спас свою команду Фесюн.

Днепр-1 чуть не заплатил за свою расточительность

Феноменальный гол Артема Довбика на старте поединка стал единственным в матче, хотя казалось, что такой быстрый успех Днепра-1 окрылит команду Игора Йовичевича и они добудут легкую крупную победу. Действительно днепряне еще создали несколько хороших возможностей для взятия ворот, но забить не удалось. После этого уже Львов имел свои моменты у ворот Днепра-1, но тоже забить не смог. Минимальная победа, которая мало чем может удовлетворить Игора Йовичевича.

Ворскла снова заявляет о своих амбициях

Подопечные Юрия Максимова в отменном стиле разобрались с Ингульцом. Полтавчане были весьма находчивы в атакующих действиях и здорово дисциплинированы в оборонительных. Опасных моментов у ворот Дмитрия Ризныка практически не было, а те которые были, с ними голкипер Ворсклы справился на отлично. У Богдана Шуста было гораздо больше работы, Ворскла создавала момент за моментом и показала хорошую реализацию. В который раз лучшим в составе Ворсклы стал Оливье Тилль. Он особенно выделялся на фоне своих партнеров по команде.

Верес с Александрией остались при своем

Боевая игра, где обе команды действовали с оглядкой на собственные ворота. Не сказать, что игра была и вовсе без моментов, но все это были в основном стандартные положения. Тренеры не хотели рисковать и не ходили в атаку большими силами. Абсолютно логично, что такой матч закончился без забитых голов.

Героические усилия Литовки не помогли Десне в матче против Зари

Для Десны матч против Зари начался очень плохо. Черниговцы прозевали выход один на один Громова, Литовка бросился исправлять ошибки своих партнеров и сбил Артема. Судья назначил пенальти и наградил голкипера желтой карточкой, но с ударом с точки Литовка справился. Заря не сбавила обороты и продолжила штурмовать ворота Десны. В итоге Заря забила дважды, а Десна лишь раз по-настоящему потревожила Дмитрия Мацапуру ударом из-за пределов штрафной.

Пенальти решил исход встречи Металлиста 1925 с Минаем

Матч, который вполне мог завершиться в пользу, как одной команды, так и другой, все-таки закончился победой Металлиста 1925. Справедливости ради отметим, что у голкипера Миная было и вправду немного больше работы, чем у его коллеги. После поединка у представителей Миная было много вопросов к назначенному пенальти, хотя нам этот эпизод не показался спорным.

Сзади на ноль, а впереди как получится — девиз двух команд в центральном матче тура

Самое интересное противостояние УПЛ — игра между Динамо и Шахтером. Киевляне накануне поединка неудачно съездили в Мюнхен, где не сумели оказать никакого сопротивления Баварии и проиграли со счетом 0:5, перед этим в матче за Суперкубок Украины Динамо проиграло Шахтеру 0:3 и в предстоящей встрече столичные футболисты вышли на футбольное поле с главной мыслью — оставить свои ворота неприкосновенными.

Шахтер же тоже не хотел рисковать в этой встрече и атаковать большими силами. Роберто Де Дзерби после матча сказал, что в этой встрече играла только его команда, но почему же тогда Бущану так и не пришлось всерьез вступать в игру? Вопрос. По факту же, оба коллектива главной задачей в этом поединке ставили перед собой не пропустить. Оба справились. Хотя предпосылки для забитых голов были у обеих команд, нулевая ничья стала закономерным результатом этого противостояния.

Статистика игроков

Виктор Цыганков по-прежнему в лидерах бомбардиской гонки, Лассина Траоре уже не сумеет составить ему конкуренцию, хоть и находится ближе всех. Ефим Конопля неожиданно вырвался в лидеры по количеству голевых передач.

Турнирная таблица

Ничейный результат в матче Динамо — Шахтер позволил киевлянам удержать лидирующую строчку и свое преимущество над главным конкурентов в три очка. Ворскла смогла приблизиться к Шахтеру на расстояние двух очков. Также достаточно близко к лидирующим позициям подобрались Заря, Днепр-1 и Александрия. Хуже всех дела обстоят у Мариуполя. Также в числе аутсайдеров по-прежнему: Черноморец, Львов, Минай и Ингулец.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 10 8 2 0 25 2 23 26 2 Шахтер 10 7 2 1 23 5 18 23 3 Ворскла 10 6 3 1 19 7 12 21 4 Заря 10 6 2 2 22 9 13 20 5 Днепр-1 10 6 1 3 14 12 2 19 6 Александрия 10 5 3 2 10 7 3 18 7 Десна 10 5 1 4 13 16 -3 16 8 Металлист 1925 10 4 1 5 9 13 -4 13 9 Верес 10 3 3 4 9 12 -3 12 10 Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 11 Колос 9 3 2 4 7 14 -7 11 12 Ингулец 10 2 2 6 9 18 -9 8 13 Минай 9 1 3 5 6 12 -6 6 14 ПФК Львов 10 1 3 6 6 15 -9 6 15 Черноморец 10 1 3 6 11 24 -13 6 16 Мариуполь 10 1 1 8 12 25 -13 4

Следующий тур

В следующем туре безусловно центральным матчем тура станет противостояние луганской Зари и донецкого Шахтера. Также из интересных поединков следует выделить матч Александрии и Ворсклы. Напомним, что следующий тур состоится через две недели, поскольку в ближайший уик-энд нас ожидают матчи национальных сборных.

Сергей Горбаченко, Football.ua