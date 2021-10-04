Украина

Футболист стал фаворитом среди болельщиков.

По итогам голосования среди болельщиков киевского Динамо полузащитник Николай Шапаренко стал лучшим игроком сентября.

За него проголосовали 39 процентов респондентов. Второе место досталось Виталию Буяльскому с 20 процентами. Третий — Денис Гармаш, который набрал 19 процентов.

Всего в голосовании приняли участие более четырех тысяч человек. В текущем сезоне на счету 23-летнего хавбека один гол и две результативные передачи.