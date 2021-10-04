Футболист стал фаворитом среди болельщиков.
Николай Шапаренко, ФК Динамо
04 октября 2021, 16:29
По итогам голосования среди болельщиков киевского Динамо полузащитник Николай Шапаренко стал лучшим игроком сентября.
За него проголосовали 39 процентов респондентов. Второе место досталось Виталию Буяльскому с 20 процентами. Третий — Денис Гармаш, который набрал 19 процентов.
Всего в голосовании приняли участие более четырех тысяч человек. В текущем сезоне на счету 23-летнего хавбека один гол и две результативные передачи.