По итогам голосования среди болельщиков киевского Динамо полузащитник Николай Шапаренко стал лучшим игроком сентября.

За него проголосовали 39 процентов респондентов. Второе место досталось Виталию Буяльскому с 20 процентами. Третий — Денис Гармаш, который набрал 19 процентов.

Всего в голосовании приняли участие более четырех тысяч человек. В текущем сезоне на счету 23-летнего хавбека один гол и две результативные передачи.