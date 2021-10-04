ГРИГОРИЙ СУРКИС, LIGA.NET
04 октября 2021, 23:26
Почетный член УЕФА Григорий Суркис прокомментировал инцидент в Донецке, где неизвестные закрасили звезду Мирчи Луческу.
"Знаете, я не хочу даже комментировать такие вещи, которые выглядят неуважением к человеку, который уже седой, имеющий огромные заслуги перед украинским футболом.
Независимо от того, тренировал он Шахтер или Динамо, в демократической стране этот переход воспринимался бы совершенно иначе.
Если сегодня демонстрируют неуважение к Мистеру, об этих людях можно сказать лишь то, что они дураки. Вот и все", — сказал Суркис в интервью Профутбол Digital.
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