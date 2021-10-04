Украина

Футболист надолго вылетел из-за травмы.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал травму Лассина Траоре, которую он получил в матче Лиги чемпионов против Интера.

"Траоре выпал на долгий срок. Для нас это серьезная потеря. Если бы меня спросили о том, что бы я выбрал: здоровый Траоре или потерянные очки с Интером — я выбрал бы здорового Траоре. Это проблема на сегодняшний день. Мелкие травмы и травма Траоре.

На сколько он вылетел? Сложно сказать. От семи месяцев до года. Тот момент когда он вернется в общую группу. Потом будет втягиваться в игровой процес.

У Де Дзерби есть свое видение. Если он видит игрока, то будет с ним работать. Те, кто сейчас есть в Шахтере — игроки которых видит в клубе тренер", — сказал Палкин в интервью Профутбол Digital.

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