Итальянский специалист высказался о свои подопечных.
Даниил Сикан, Фото: ФК Шахтер
05 октября 2021, 20:20
Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился мнением о молодых футболистах команды.
Итальянский специалист считает, что молодые форварды имеют большие перспективу.
"У Сикана есть грандиозная перспектива, как и у Фернандо. У нас также есть Дентиньо. Пока остаемся с этими футболистами, ждем возвращение Мораеса. Педриньо очень хорошо сыграл на позиции форварда",- сказал наставник клубному Youtube-каналу.
Также Де Дзерби прокомментировал ничейную игру с Динамо (0:0).
"Думаю, мы очень хорошо сыграли. Мы доминировали с начала до конца. Во втором тайме Динамо практически не играло на нашей половине поля. Я видел только одну команду на поле",- считает главный тренер "горняков".
Напомним, следующий матч Шахтер проведет против луганской Зари 15 октября.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.