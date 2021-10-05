Украина

Итальянский специалист высказался о свои подопечных.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился мнением о молодых футболистах команды.

Итальянский специалист считает, что молодые форварды имеют большие перспективу.

"У Сикана есть грандиозная перспектива, как и у Фернандо. У нас также есть Дентиньо. Пока остаемся с этими футболистами, ждем возвращение Мораеса. Педриньо очень хорошо сыграл на позиции форварда",- сказал наставник клубному Youtube-каналу.

Также Де Дзерби прокомментировал ничейную игру с Динамо (0:0).

"Думаю, мы очень хорошо сыграли. Мы доминировали с начала до конца. Во втором тайме Динамо практически не играло на нашей половине поля. Я видел только одну команду на поле",- считает главный тренер "горняков".

Напомним, следующий матч Шахтер проведет против луганской Зари 15 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.