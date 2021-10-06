Украина

Стали известны сроки восстановления нападающего Шахтера.

Начальник медицинской службы донецкого Шахтера Артур Глущенко прокомментировал характер травмы Лассины Траоре.

По его словами, у футболиста повреждена структура коленного сустава.

"У Траоре серьезная травма – повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели предстоит операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года",- приводит слова специалиста официальный сайт "горняков".

Напомним, форвард донецкого Шахтера и сборной Буркина-Фасо получил травму в матче против Интера в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.