Украина

Экс-футболист сборной Украины признался в некоторых деталях карьеры.

Бывший футболист Днепра, Таврии и сборной Украины Максим Калиниченко признался, что принимал участие в договорных матчах.

"Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все все знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел. Нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, все, как на зло, идет через одно место.

Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: "Беги" – и открывает путь в штрафную. Я бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" в тупую валит меня сзади. Пенальти. И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает".

В общем, забили мы тот пенальти. Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда",- написал экс-футболист в своем Telegram-канале.