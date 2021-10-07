Украина

"Горняки" ищут замену Лассина Траоре.

Донецкий Шахтер находится в поисках нападающего, который сумел бы заменить получившего травму Лассина Траоре.

Как сообщает издание Fotospor, "горнякам" интересен форвард Галатасарая и сборной Египта Мустафа Мухаммед. Права на футболиста принадлежат египетскому Замалеку.

Известно, что главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби лично заинтересован в подписании 23-летнего игрока.

В минувшем сезоне на его счету 9 голов в 17 матчах за стамбульскую команду.

Также сообщается, что винтер луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш, права на которого принадлежат Фенербахче, может продолжить карьеру в Шахтере. Однако с этим могут возникнуть сложности, ведь Заря имеет право первоначального выкупа иранца.

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