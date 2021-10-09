Украина

Специалист более двух лет не имел практики в данной должности.

После отказа от продолжения сотрудничества с Василием Кобиным, руководство закарпатского Миная было поставлено перед фактом необходимости в кратчайшие сроки найти нового кандидата на пост главного тренера своей команды.

До октябрьской международной паузы коллективом руководил Николай Цымбал, однако так и не смог помочь команде хоть немного оторваться от последнего места в турнирной таблицы, уступив харьковскому Металлисту 1925.

В последствии, Минай подыскал себе нового главного тренера среди представителей трудовых резервов, которые уже давно не имели практики работы во главе с профессиональными командами.

54-летний уроженец Керчи Игорь Леонов, чьи наибольшие успехи в бытности профессионального футболиста принято связывать с донецким Шахтером, стал выбором руководства закарпатской команды.

Украинский специалист в своей тренерской карьере лишь раз лично возглавлял клуб, работая в руководстве Арсенала Киев в первом полугодии 2019 года.

До этого, его опыт тренерской деятельности ограничивался ролью ассистента главного тренера тогда еще мариупольского Ильичевца, а затем имел практику на посту специалиста по развитию техники в донецком Шахтере.

Вместе с Леоновым, к исполнению своих обязанностей на посту ассистента главного тренера Миная приступил и экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Старостяк.

Первый матч под руководством нового главного тренера закарпатский Минай проведет дома против черниговской Десны.