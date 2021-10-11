Украина

Президент Шахтера выступил с обращением в честь 25-летия со дня вступления в должность.

В этот день 25 лет назад на пост президента донецкого Шахтера заступил Ринат Ахметов, после чего "горняки" планомерно начали превращаться в тот коллектив, каким мы можем его наблюдать на данном этапе развития.

По случаю памятной даты, руководитель "оранжево-черных" выступил с обращением к футбольной общественности, поблагодарив за пройденный вместе путь, а также указав на дальнейшие перспективы развития клуба.

"2021 год — особенный для меня. Ровно 25 лет назад я принял одно из самых ответственных и важных решений в моей жизни. 25 лет назад я стал президентом футбольного клуба Шахтер.

Именно тогда, в октябре 1996-го, я дал обещание, что буду делать все возможное, чтобы Шахтер с каждым годом становился лучше и сильнее, чтобы команда выигрывала титулы и трофеи, завоевала уважение в футбольном мире, чтобы наши болельщики гордились клубом.

Все эти годы мы жили мечтами, которые становились целями. Мы мечтали о золотых медалях чемпионата — и выигрывали их. Мы мечтали о европейском трофее — и завоевали Кубок УЕФА. Мы мечтали о самом красивом стадионе — и построили Донбасс Арену. Мы мечтали слышать гимн Лиги чемпионов — и теперь каждый сезон играем с лучшими командами Европы.

За последние 25 лет Шахтер завоевал 35 трофеев. Для меня одинаково важен каждый из 13 чемпионских титулов, каждый из 12 Кубков Украины, 9 Суперкубков Украины и, конечно же, Кубок УЕФА. Все эти трофеи достались нам благодаря тяжелому труду игроков и тренеров, администрации и сотрудников клуба. А самое главное — благодаря поддержке наших болельщиков.

За эти 25 лет мы сделали очень многое и прошли путь, которым можем гордиться. Шахтер стал лидером украинского футбола, командой, которую знают и уважают в Европе, клубом, на который равняются во многих аспектах.

Но нашей главной гордостью всегда будут не награды и звания, а люди. Это наши ветераны, заложившие славные традиции клуба, которых мы безмерно ценим. Это многие поколения футболистов и тренеров, отдававших все свои силы ради побед команды. Это тысячи сотрудников, которые ежедневно проделывают порой незаметную, но такую важную работу, и этим вносят свой вклад в общий успех.

И, конечно, наша гордость — это наши невероятные болельщики. Мы всегда чувствуем вашу поддержку — в любом городе, в каждом матче. Эта поддержка помогает преодолевать все сложности, никогда не останавливаться и продолжать двигаться только вперед. Она вдохновляет Шахтер на новые победы и достижения!

И знаете, спустя 25 лет мы продолжаем мечтать. Сегодня мы мечтаем лишь об одном — вернуться домой, в наш родной и мирный Донецк, на нашу прекрасную Донбасс Арену. Мы мечтаем снова играть при заполненных трибунах и слышать голос каждого болельщика.

Мы мечтаем снова делить с вами счастье побед, вместе радоваться завоеванным трофеям и наслаждаться красивым футболом. И я верю, что эти мечты, как и все предыдущие, непременно сбудутся!

А пока я могу пообещать вам, что Шахтер продолжит оставаться таким же сильным и успешным клубом. Клубом с большими амбициями и огромным стремлением к победам. Клубом, которым вы будете гордиться!", — гласит обращение президента дончан.

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