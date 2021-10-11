Украина

Football.ua провел анализ расходов и доходов от трансферов футболистов донецкого Шахтера за период управления клубом Рината Ахметова.

Сегодня исполнилось 25 лет с момента, как Ринат Ахметов заступил на пост президента Шахтера. С того самого дня клуб начал двигаться вперед по всем направлениям — обзавелся новой инфраструктурой, стал приглашать иностранных специалистов и сильных футболистов из других лиг.

Принято считать, что особого внимания достойна грамотно выстроенная трансферная политика "горняков", которая принесла донецкому клубу много дивидендов и отличную репутацию в европейском футболе.

Football.ua, основываясь на данных авторитетного статистического портала Transfermarkt и прочих открытых данных, разобрался в финансовой стороне покупок и продаж Шахтера.

Мы решили разбить время работы Рината Ахметова на периоды по пять лет для большей наглядности.

1996-2000 годы

Трансферы, которые Шахтер проводил до 2000 года, крайне редко имеют разглашенные данные, но отметим, что клуб сделал очень важную продажу, в первую очередь, с имиджевой стороны — Андрей Канчельскис отправился в Манчестер Юнайтед за миллион евро.

№ Игрок Клуб Сумма (млн евро) 1. Андрей Канчельскис Манчестер Юнайтед 1,0 2. Сергей Ребров Динамо Киев 0,12 3. Сергей Попов Зенит 0,25 4. Александр Бабий Зенит 0,25

Также внимания достоин входящий трансфер в лице Анатолия Тимощука, который со временем стал лидером команды и получил капитанскую повязку. Позднее воспитанник луцкого футбола перебрался в санкт-петербургский Зенит.

№ Игрок Клуб Сумма (млн евро) 1. Андрей Стольчерс Сконто 0,25 2. Анатолий Тимощук Волынь 0,125 3. Алексей Бахарев Ротор 0,15 4. Александр Бабий Зенит 0,25

Исходя из открытых данных, Шахтер заработал немного больше, чем потратил, но это были лишь первые шаги на поисках идеальной трансферной политики.

Заработано за период: 1,62 млн евро

Потрачено за период: 0,775 млн евро

2001-2005 годы

В этот же период Шахтер начал очень активно работать на трансферном рынке. Но переходы не всегда оказывались удачными — приносившими последующие дивиденды. За пять лет "горняки" смогли продать лишь двух футболистов за скромные деньги, а также отпускали в аренду Вукича.

№ Игрок Клуб Сумма (млн евро) 1. Андрейс Столчерс Фулхэм 3,0 2. Даниель Чирита Зенит 0,2 3. Звономир Вукич Портсмут 0,4 (аренда)

Над входящими же переходами в донецкому клубе поработали очень хорошо — Шахтер потратил более 70 миллионов евро. Именно в эту эпоху пришли футболисты, которые стали костяком команды Мирчи Луческу, которая довольно быстро смогла выиграть много титулов на внутренней арене.

Тут и Матузалем, который сбежал из Шахтера в Сарагосу, и Элано, в карьере которого далее был Манчестер Сити, а также, безусловно легенды — Срна, Рац, Жадсон, Хюбшман и Фернандиньо. Все эти футболисты провели в стане "горняков" много лет и доказали, что заплаченная за них сумма была справедливой.

Тем не менее, нашлось место и для таких ребят, как Батиста, Сейхан, Бенитес и Леонардо, которые стали очевидными промахами селекционной службы.

⚒ День в истории: 11 июня 2002 года «Шахтер» впервые стал чемпионом Украины. 🏆



На видео – чемпионский гол Алексея Белика в матче с «Закарпатьем». ⚽ pic.twitter.com/0DAD89Cz11 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 11, 2020

Изначально Шахтер выбрал югославский вектор подписания футболистов, но в скором времени переключился на талантливых бразильских игроков.

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№ Игрок Клуб Сумма (млн евро) 1. Игор Гузелов Хайдук 1,0 2. Джулиус Агахова Эсперанс 0,75 3. Войцех Ковалевски Легия Свободный агент 4. Мариуш Левандовски Гроджиск Свободный агент 5. Брандао Ирати 1,0 6. Милан Йованович Войводина 0,5 7. Чиприан Марика Динамо Б 5,0 8. Звономир Вукич Партизан 4,7 9. Игор Дуляй Партизан 4,0 10. Дарио Срна Хайдук 1,2 11. Разван Рац Рапид Б 1,0 12. Стипе Плетикоса Хайдук 0,8 13. Флавиус Стойкан Динамо Б 0,7 14. Тимофей Калачев Солигорск 0,6 15. Матузалем Брешия 14,0 16. Элано Сантос 7,6 17. Жадсон Атлетико П 5,0 18. Батиста Галатасарай 3,0 19. Томаш Хюбшман Спарта П 3,0 20. Ян Лаштувка Баник Острава 2,5 21. Педро Бенитес Серро Портеньо 1,7 22. Космин Барчан Динамо Б 0,77 23. Фернандиньо Атлетико П 7,8 24. Толга Сейхан Трабзонспор 3,75 25. Леонардо Сантос 1,21 27. Богдан Шуст Карпаты 0,8



Заработано за период: 3,6 млн евро

Потрачено за период: 72,42 млн евро

2006-2011 годы

Этот период можно смело называть золотым для украинских футболистов. Именно в это время Шахтер провернул два роскошных, с финансовой точки зрения, перехода отечественных футболистов — Тимощук ушел в Зенит почти за 15 миллионов евро, а Дмитрий Чигринский отправился в Барселону за 25 миллионов евро. Переход защитника был на волне успеха после выигранного Кубка УЕФА.

Также "горняки" получили очень неплохие деньги на продажах игроков в Днепр, который очень щедро платил за Гладкого и Селезнева.

№ Игрок Клуб Сумма (млн евро) 1. Анатолий Тимощук Зенит 14,5 2. Стипе Плетикоса Спартак М 2,5 3. Эммануэль Окодува Металлург Д 0,7 4. Толга Сейхан Галатасарай 0,5 (аренда) 5. Вячеслав Свидерский Черноморец 0,35 (аренда) 6. Элано Манчестер Сити 12,0 7. Чиприан Марика Штутгарт 7,0 8. Матузалем Сарагоса 6,8 9. Кристиано Лукарелли Парма 5,7 10. Нери Кастильо Манчестер Сити 5,0 (аренда) 11. Андрей Воробей Днепр 2,5 12. Ян Лаштувка Бохум 0,3 (аренда) 13. Брандао Марсель 6,0 14. Алексей Белик Днепр 3,6 15. Дмитрий Чигринский Барселона 25,0 16. Евгений Селезнев Днепр 5,0 17. Нери Кастильо Днепр 5,0 (аренда) 18. Ян Лаштувка Днепр 3,0 19. Марсело Морено Вердер 1,5 (аренда) 20. Марсело Морено Уиган 0,685 (аренда) 21. Александр Гладкий Днепр 7,0

Фактически в этот период Мирча Луческу доукомплектовал команду, которая в итоге смогла выиграть еврокубок. Луис Адриано, Виллиан, Илсиньо, Пятов — все они стали важной частью механизма. Нет сомнений, что именно тот период стал пиком "горняков", а одна из целей Рината Ахметова стала реальностью.

На волне триумфа на еврокубковой арене Шахтер подписал двух лидеров тогдашней молодежной сборной Бразилии. Алекс Тейшейра и Дуглас Коста выиграли чемпионат мира в своей возрастной категории и стали целями Челси и Манчестер Юнайтед, но "горняки" все-таки переманили их к себе, а также дополнили состав Генрихом Мхитаряном и Эдуардо. По именам это был один из сильнейших состав в истории Шахтера.

№ Игрок Клуб Сумма (млн евро) 1. Луис Адриано Интернасьонал 3,0 2. Андрей Пятов Ворскла 1,0 3. Эммануэль Окодува Арсенал Киев 1,0 4. Вячеслав Свидерский Арсенал Киев 0,5 5. Алексей Полянский Металлург Д 0,32 6. Нери Кастильо Олимпиакос 15,0 7. Виллиан Коринтианс 14,0 8. Илсиньо Сан-Паулу 10,0 9. Кристиано Лукарелли Ливорно 7,91 10. Константин Кравченко Днепр 3,6 11. Александр Гладкий ФК Харьков 2,5 12. Владимир Езерский Днепр 1,0 13. Марсело Морено Крузейро 9,0 14. Николай Ищенко Карпаты 2,0 15. Александр Чижов Ворскла 1,3 16. Рустам Худжамов ФК Харьков 0,083 17. Дуглас Коста Гремио 8,0 18. Алекс Тейшера Васко Да Гама 6,0 19. Дмитрий Чигринский Барселона 15,0 20. Эдуардо Арсенал 7,2 21. Генрих Мхитарян Металлург Д 5,85 22. Торнике Окриашвили Гагра 0,4



Заработано за период: 114,64 млн евро

Потрачено за период: 114,66 млн евро

2011-2015 годы

Шахтер собрал действительно очень сильных футболистов под своими знаменами, а потому абсолютно неудивительно, что грамотная трансферная политика, нацеленная на игроков, которые могут обеспечивать результат и красивую игру, привлечет интерес ведущих клубов Европы.

Шахтер за очень солидные деньги расстался с Виллианом, Фернандиньо, Генрихом Мхитаряном, Алексом Тейшейрой и Дугласом Костой. Но стоит помнить, что практически каждый из этих трансферов был довольно напряженным. "Горняки" не очень охотно отпускали своих лидеров, настаивая на своих финансовых условиях.

№ Игрок Клуб Сумма (млн евро) 1. Марсело Морено Гремио 6,0 2. Жадсон Сан-Паулу 4,0 3. Виллиан Анжи 35,0 4. Дентиньо Бешикташ 1,0 (аренда) 5. Фернандиньо Манчестер Сити 40,0 6. Генрих Мхитарян Боруссия Д 27,5 7. Факундо Феррейра Ньюкасл 2,0 8. Торнике Окриашвили Генк 1,8 9. Роман Емельянов Урал 0,6 10. Алекс Тейшейра Цзянсу Сунин 50,0 11. Дуглас Коста Бавария 30,0 12. Луис Адриано Милан 14,0 13. Фернандо Сампдория 8,00

На вырученные с продажи игроков деньги Шахтер начал выстраивать новую команду, пригласив Бернарда, Фреда, Фернандо, Нема, Алана Патрика и Дентиньо. Последнего считали чуть ли не новым Роналдо, Нем и Патрик были на очень хорошем счету у себя на родине, а Бернард приезжал чуть не в ранге звезды уровня Неймара.

Время показало, что Бернард так и не смог раскрыться, покинув Шахтер бесплатно. Фернандо кое-как отбил потраченные деньги, Алан Патрик очень поздно раскрылся, но приносит большую пользу прямо сейчас. Нем и Дентиньо раскрыться так и не смогли, а вот Фред стал самым удачным подписанием, принеся клубу почти 60 миллионов евро, что до сих пор остается самой крупной продажей.

Также стоит обратить внимание, что после ряда нераскрывшихся футболистов, "горняки" сделали некоторые правки в своих подписаниях. Шахтер решил не рисковать вложениями и подписал игроков, которые уже адаптировались в Металлисте и хорошо зарекомендовали себя в чемпионате Украины — Марлос, Тайсон, Девич и Азеведо.

№ Игрок Клуб Сумма (млн евро) 1. Дентиньо Коринтианс 7,5 2. Алан Патрик Сантос 4 3. Евгений Селезнев Днепр 2,5 4. Бернард Атлетико Минейро 25,0 5. Фред Интернасьонал 15,0 6. Фернандо Гремио 11,0 7. Веллингтон Нем Флуминенсе 9,0 8. Факундо Феррейра Велес Сарсфилд 7,0 9. Александр Воловик Металлург Д 4,0 10. Марлос Металлист 8,0 11. Марсио Азеведо Металлист 4,0 12. Давид Таргамадзе Александрия 1,15 13. Евгений Селезнев Днепр 2,5 14. Александр Рыбка Оболонь 0,08 15. Тайсон Металлист 15,24 16. Марко Девич Металлист 5,0 17. Исмаили Брага 4,0



Заработано за период: 219,9 млн евро

Потрачено за период: 122,47 млн евро

2016-2021 годы

За последние пять лет Шахтер не так часто проворачивал удачные исходящие трансферы. С финансовой точки зрения можно выделить лишь продажи Фреда и Ракицкого. Бразильцы Шахтера перестали быть столь востребованными в Европе? В любом случае, Додо уже в ближайшее время намерен доказать обратное.

В последнее время "горняки" стали охотнее отпускать украинских футболистов в другие чемпионаты, и некоторых из них за довольно хорошие суммы.

№ Игрок Клуб Сумма (млн евро) 1. Александр Караваев Фенербахче 0,1 (аренда) 2. Руслан Малиновский Генк 2,0 3. Марсио Азеведо ПАОК 0,4 (аренда)

4. Фред Манчестер Юнайтед 59,0 5. Ярослав Ракицкий Зенит 10,0 6. Иван Петряк Фехервар 1,2 7. Олег Данченко Рубин Казань 1,0 8. Александр Зубков Ференцварош 1,5 9. Виктор Коваленко Аталанта 0,6 10. Эдуард Соболь Брюгге 3,5 11. Давид Хочолава Копенгаген 2,5 12. Александр Пихаленок СК Днепр-1 0,3



Этот период уже должен хорошо помниться всем поклонникам украинского футбола. Этот Шахтер существует уже без Мирчи Луческу, но трансферная политика клуба не изменилась. "Горняки" по-прежнему настроены подписывать молодых бразильцев и продавать их дороже.

Додо, Тете, Майкон, Педриньо уже показывают хороший уровень игры, чем привлекают интерес серьезных клубов. Также внимания достойно подписание Манора Соломона, который заинтересовал Арсенал. Сейчас в составе Шахтера целая плеяда молодых футболистов, которые уже в ближайшее время могут перебраться в ТОП-5 чемпионаты.

№ Игрок Клуб Сумма (млн евро) 1. Густаво Бланко-Лещук Карпаты 0,4 2. Додо Куритиба 2,0 3. Тете Гремио 15,0 4. Майкон Коринтианс 6,6 5. Манор Соломон Маккаби Петах-Тиква 6,0 6. Фернандо Палмейрас 5,5 7. Маркос Антонио Эшторил 3,5 8. Лари Кайоде Манчестер Сити 3,0 9. Маркиньос Сиприано Коринтианс 1,0 10. Валерий Бондаренко Александрия 0,6 11. Витао Палмейрас 4,0 12. Евгений Коноплянка Шальке 1,8 13. Педриньо Бенфика 18,0 14. Марлон Сассуоло 12,0 15. Лассина Траоре Аякс 10,0 16. Винисиус Тобиас Интернасьонал 6,0



Заработано за период: 82,1 млн евро

Потрачено за период: 95,4 млн евро

Также мы решили подсчитать итоговые траты и заработанное средства за период президентства Рината Ахметова и обнаружили довольно редкое явление в современном футболе — Шахтер потратил меньше, чем заработал. Первое время клуб искал свой вектор, но когда нашел его, то смог грамотно распоряжаться дивидендами и получать большую прибыль.

Заработано суммарно (млн евро): 421,86 млн евро

Потрачено суммарно 405,725 млн евро