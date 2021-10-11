Украина

Президент Динамо рассказал об отношениях с Ринатом Ахметовым.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, кто повлиял на решение Ахметова стать президентом донецкого Шахтера.

По его словам, немалую роль в этом сыграл его брат — Григорий Сурскис.

"Мы общались с ним в Монако, Григорий убеждал его, что надо брать команду, потому что команда с традициями, кубковая, бойцовская. Нельзя было, чтобы Шахтер ушел в небытие. Может быть, и это послужило тому, что Ринат Леонидович принял такое решение. Может, он действительно прислушался. Некоторые входят в это постепенно, а он прямо с первого дня взялся за команду",- поведал президент Динамо Футбол News.

Напомним, сегодня исполнилось ровно 25 с момента начала президентства Рината Ахметова в донецком Шахтере.