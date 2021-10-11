Украина

Игра состоится 12 октября в Севилье.

Поединок отборочного цикла молодежного Евро-2023 между сборными Испании и Северной Ирландии, который пройдет 12 октября в Севилье, будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Виктор Нижник. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман.

Матч Испания — Северная Ирландия состоится завтра, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени.

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