Игра состоится 12 октября в Севилье.
Виталий Романов, ua-football.com
11 октября 2021, 19:17
Поединок отборочного цикла молодежного Евро-2023 между сборными Испании и Северной Ирландии, который пройдет 12 октября в Севилье, будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Виктор Нижник. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман.
Матч Испания — Северная Ирландия состоится завтра, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени.
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