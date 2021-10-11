Украина

Билейчук поделился мнение о нападающем МЮ.

Агент форварда харьковского Металлиста Андрей Билейчук рассказал, кто для него пример среди футболистов.

По его словам, очень выделяется среди футболистов Джейдон Санчо.

"Санчо — пример всем англичанам. Если бы он остался в Англии тогда, то он бы не играл сейчас в Манчестер Юнайтед. На его примере многие английские футболисты понимают, что это хороший шанс получить игровую практику. У нас же обратная ситуация — нужно давать результат прямо сейчас. Считаю привилегией, что я могу работать с Ярославским и Красниковым — это до мозга костей футбольные люди",- сказал Билейчук каналу Бомбардир.

Напомним, Санчо этом летом перебрался в Манчестер Юнайтед из Боруссии Д за 89 млн евро.