Украина

Квирквелия продолжит карьеру в Украине.

Металлист 1925 продолжает укреплять состав даже вне трансферного окна.

Официальный сайт харьковского клуба объявил о подписании контракта с защитником сборной Грузии Соломоном Квирквелией.

Сроки подписанного контракта не раскрываются, однако известно, что выступать футболист в новом клубе будет под 6 номером.

Последним клубом 29-летнего защитника был волгоградский Ротор, где он выступал на правах аренды из московского Локомотива.

По окончанию сезона 2020/21 Квирквелия покинул клуб и до текущего момента пребывал в статусе свободного агента.