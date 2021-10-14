Квирквелия продолжит карьеру в Украине.
Фото: ФК Металлист 1925
14 октября 2021, 21:02
Металлист 1925 продолжает укреплять состав даже вне трансферного окна.
Официальный сайт харьковского клуба объявил о подписании контракта с защитником сборной Грузии Соломоном Квирквелией.
Сроки подписанного контракта не раскрываются, однако известно, что выступать футболист в новом клубе будет под 6 номером.
Последним клубом 29-летнего защитника был волгоградский Ротор, где он выступал на правах аренды из московского Локомотива.
По окончанию сезона 2020/21 Квирквелия покинул клуб и до текущего момента пребывал в статусе свободного агента.