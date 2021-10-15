Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Шахтер в рамках поединка одиннадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Украины играет против Зари.

"Горняки" довольно быстро открыли счет в матче усилиями Фернандо, а в середине тайма Педриньо удвоил преимущество своей команды.

Еще несколько позже Фернандо забил свой второй гол во встрече.

Обзор матча УПЛ:

Гол Фернандо, 12, Шахтер — Заря 1:0

Гол Педриньо, 28, Шахтер — Заря 2:0

Гол Фернандо, 36, Шахтер — Заря 3:0

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