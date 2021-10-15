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Шахтер - Заря, фото Шахтер
15 октября 2021, 18:24
Шахтер в рамках поединка одиннадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Украины играет против Зари.
"Горняки" довольно быстро открыли счет в матче усилиями Фернандо, а в середине тайма Педриньо удвоил преимущество своей команды.
Еще несколько позже Фернандо забил свой второй гол во встрече.
Обзор матча УПЛ:
Гол Фернандо, 12, Шахтер — Заря 1:0
Гол Педриньо, 28, Шахтер — Заря 2:0
Гол Фернандо, 36, Шахтер — Заря 3:0
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