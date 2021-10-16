Украина

Football.ua представляет анонс поединка 11-го тура УПЛ между ПФК Львов и Динамо Киев.

Киевское Динамо постарается продлить свою беспроигрышную серию в поединке против Львова. Более того, чемпион Украины будет нацелен добыть победу в этом матче.

Львов – Динамо

Суббота, 16 октября, 17:00. Арена Львов, Львов. Екатерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

После прихода на пост главного тренера Львова Олега Дулуба львовянам удалось добыть свою первую победу в УПЛ, но назвать их положении уверенным язык не повернется. Команда по-прежнему находится в поисках своей игры и наверняка будет вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Хотя положение Львова в прошлом сезоне на старте турнира было еще хуже, а потом с приходом Анатолия Бессмертного команда вышла на победную тропу и убереглась от вылета задолго до окончания чемпионата.

Большое количество динамовцев были задействованы в своих национальных сборных. Мирча Луческу наверняка через матч со Львовом смотрит на выездную игру против Барселоны в Лиге чемпионов. Высока вероятность, что будет проведена большая ротация и в матче со Львовом получат свой шанс те исполнители, которые проводят на поле гораздо меньше времени.

Нынешнее состояние команд показывает, что теоретически у Динамо не должно возникнуть никаких проблем в этом матче. Возможно, такой статус поможет футболистам Львова раскрепоститься и показать свою лучшую игру.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 10 (9 побед Динамо, 1 победа Львова)

На поле Львова: 5 (5 побед Динамо)

Разница забитых и пропущенных голов: 20-4 в пользу Динамо

Самый результативный матч: победа Динамо 4:1 (2021)

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua