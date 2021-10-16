Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и харьковский Металлист 1925.

Субботняя программа одиннадцатого тура украинской Прембер-лиги начнется с противостояния в Мариуполе между местным одноименным клубом и харьковским Металлистом 1925.

Остап Маркевич, на фоне поражения от львовского Руха (0:2), решил использовать в центре обороны Драмбаева в паре с Мампасси, в то время как Очеретько и Кащук отправятся на фланги полузащиты. Отметим и возвращение Мишнева в центральную линию.

Валерий Кривенцов, после победы над Минаем (1:0), выпустит с первых минут Габелка в центре обороны, в то время как в опорной зоне разместится Голодюк, а Протасов отправится на правый фланг полузащиты.

Мариуполь: Кудрик — Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Стасюк — Чех — Очеретько, Мишнев, Топалов, Кащук — Кулаков.

Запасные: Турбаевский, Удод, Микицей, Клименко, Петерман, Спировский, Никитишин, Свитюха, Вьюнник.



Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Габелок, Ткачук, Западня — Голодюк, Крыськив — Протасов, Фабиньо, Батюшин — Марлисон.