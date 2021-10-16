Стали известны стартовые составы команд для поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и харьковский Металлист 1925.
Дмитрий Мишнев, фото ФК Мариуполь
16 октября 2021, 13:23
Субботняя программа одиннадцатого тура украинской Прембер-лиги начнется с противостояния в Мариуполе между местным одноименным клубом и харьковским Металлистом 1925.
Остап Маркевич, на фоне поражения от львовского Руха (0:2), решил использовать в центре обороны Драмбаева в паре с Мампасси, в то время как Очеретько и Кащук отправятся на фланги полузащиты. Отметим и возвращение Мишнева в центральную линию.
Валерий Кривенцов, после победы над Минаем (1:0), выпустит с первых минут Габелка в центре обороны, в то время как в опорной зоне разместится Голодюк, а Протасов отправится на правый фланг полузащиты.
Мариуполь: Кудрик — Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Стасюк — Чех — Очеретько, Мишнев, Топалов, Кащук — Кулаков.
Запасные: Турбаевский, Удод, Микицей, Клименко, Петерман, Спировский, Никитишин, Свитюха, Вьюнник.
Запасные: М. Коваленко, Шелихов, И. Коваленко, Ермаков, Квакич, Ременюк, Савин, Задерака, Зубков.
Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Габелок, Ткачук, Западня — Голодюк, Крыськив — Протасов, Фабиньо, Батюшин — Марлисон.
Матч Мариуполь — Металлист 1925 начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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