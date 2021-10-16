Украина

Хавбек Шахтера поделился мнением о наставнике команды.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик рассказал о методах работы и характере наставника команды Роберто Де Дзерби.

По словам молодого футболиста, в раздевалке вновь появился адреналин после Луиша Каштру.

"Де Дзерби очень импульсивный тренер. Может где-то бутылкой запустить, но это нормально, мы это понимаем. На каждой тренировке я стараюсь отблагодарить его за доверие своей работой. Я бы хотел стать лучше при этом тренере.

Он разговаривает с футболистами не только о футболе. Может спросить как я живу, с кем, о чем переживаю. Де Дзерби со всеми так — и с нами, молодыми, и с опытными",- рассказал футболист в эфире программы BurBuzz.

В текущем сезоне Мудрик провел 8 игр за Шахтер во всех турнирах, в которым сумел отличиться тремя результативными передачами, а также записал на свой счет один точный удар.