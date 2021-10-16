Украина

Президент Ингульца прокомментировал последние результаты национальной сборной.

Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал положение дел в сборной Украине.

По словам функционера, некоторые футболисты сборной недотягивают до ее уровня.

"Ярмоленко — как птица Феникс, он воскрес. Вы видели, что он вытворяет? А Малиновский, у него левая нога — просто бомба. Зинченко — это не потеря для сборной. В какое он одно касание играет? Разгонять нужно, пасы отдавать, а не пижонить. В нем больше понтов, чем игры.

При Петракове мы еще не увидели оптимальный состав. Когда Шевченко не взял Буяльского — никто трагедии не делал. Когда Петраков не взял Малиновского — все, кошмар. Он тренер, это его решение. Меня обвиняли, что я сам ставлю футболистов. Позвоните Лавриненко и спросите его",- сказал Поворознюк в программе Пряма Червона.

Ранее Поворознюк рассказал о своем отношении к донецкому Шахтеру.