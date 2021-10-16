Президент Ингульца прокомментировал последние результаты национальной сборной.
александр поворознюк, тк футбол
16 октября 2021, 15:48
Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал положение дел в сборной Украине.
По словам функционера, некоторые футболисты сборной недотягивают до ее уровня.
"Ярмоленко — как птица Феникс, он воскрес. Вы видели, что он вытворяет? А Малиновский, у него левая нога — просто бомба. Зинченко — это не потеря для сборной. В какое он одно касание играет? Разгонять нужно, пасы отдавать, а не пижонить. В нем больше понтов, чем игры.
При Петракове мы еще не увидели оптимальный состав. Когда Шевченко не взял Буяльского — никто трагедии не делал. Когда Петраков не взял Малиновского — все, кошмар. Он тренер, это его решение. Меня обвиняли, что я сам ставлю футболистов. Позвоните Лавриненко и спросите его",- сказал Поворознюк в программе Пряма Червона.
Ранее Поворознюк рассказал о своем отношении к донецкому Шахтеру.