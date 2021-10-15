Украина

Президент Ингульца рассказал о плохом отношении к "горнякам".

Президент Ингульца из Петрово Александр Поворознюк рассказал о причинах изменений своих клубных предпочтений в украинском футболе.

"Я всю жизнь болел за Шахтер, потому что мне все время не нравился тренер киевского Динамо, но после того, как Шахтер так поступил, для меня они табу. Я их панически ненавижу и все сделаю чтобы забрать у них очки, когда они приедут к нам.

В чем дело? Шахтер начал нас обвинять в том, что мы не включили подогрев поля. Хотя мой директор разговаривал с их представителями. Они, наоборот, просили, чтобы подогрев не включали, чтобы там не было каши. Чтобы бразильцы ноги не поломали перед отпуском. Мы накрыли, сделали все, что они просили. А потом они приехали и уже заранее знали, что матча не будет.

Я позвонил Палкину и предложил на следующий день сыграть на Олимпийском, я готов был оплатить любой стадион. Где хотите, там и играйте, куда скажете — мы приедем. Он сказал нет, что у них бразильцы уже взяли билеты, технарь и все.

Они испугались играть, настроение у меня было просто сумасшедшее", — сказал Поворознюк в эфире шоу Пряма Червона.

Напомним, что КДК УАФ признал вину Ингульца в необеспечении подготовки футбольного поля для проведения матча. Как следствие, клубу засчитали техническое поражение со счетом 0:3.