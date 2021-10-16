Украина
16 октября 2021, 15:58
Металлист 1925 одержал волевую победу над Мариуполем
Подопечные Валерия Кривенцова полностью переиграли соперников в заключительном отрезке поединка.
фото ФК Металлист 1925
16 октября 2021, 15:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Мариуполь — Металлист 1925 1:2
Голы: Кулаков, 3 — Марлисон, 72, Зубков, 90
Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Меличенко, Мампасси (Удод, 46), Драмбаев — Чех — Кащук, Мишнев, Очеретько, Топалов (Свитюха, 60, Никитишин, 70) — Кулаков.
Металлист 1925: Сидоренко — Фабиньо, Ткачук (Ермаков, 77), Шершень, Западня — Габелок — Протасов (Савин, 82), Голодюк (Ременюк, 71), Крыськив (Задерака, 82), Батюшин — Марлисон (Зубков, 82).
Предупреждения: Кулаков — Голодюк, Западня, Фабиньо