Украина

Стали известны стартовые составы ПФК Львов и киевского Динамо, которые сыграют в матче 11-го тура чемпионата Украины.

ПФК Львов примет киевское Динамо в матче 11-го тура чемпионата Украины.

Мирча Луческу решил дать отдохнуть Николаю Шапаренко, Сергею Сидорчуку и Илье Забарному, которые вернулись из расположения сборной. Позиции в центре поля займут Владимир Шепелев и Александр Андриевский, а в центре обороны появится Томаш Кендзера. Также накануне матча Виталий Буяльский и Виталий Миколенко вернулись в общую группу, восстановившись от своих повреждений. Сегодня оба игрока выйдут в старте на матч со Львовом.

За ПФК Львов дебютирует румынский центральный защитник Михай Лека, который присоединился к клубу две недели назад.

Вашему вниманию стартовые составы играющих команд:

ПФК Львов: Костик — Якимец, Зозуля, Лека, Брикнер, Грисьо — Довгий, Чиряк — Политыло, Эрнест, Ныч,

Запасные: Ольховый, Сорокин, Бусько, Ременюк, Семенив, Шина, Альваро, Крушинский, Хамелюк.

Динамо: Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Миколенко — Цыганков, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Нещерет, Забарный, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Гармаш, Караваев, Витиньо.